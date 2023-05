Formel 1: Verstappen holt Pole nach F1-Quali-Krimi in Monaco - Alonso glänzt und stichelt

Am Ende brennte der Niederländer in seiner letzten Runde mit 1:11.365 Minuten die schnellste Zeit in den Asphalt. Dahinter reihte sich Alonso mit gerade einmal 0.084 Sekunden Rückstand auf Rang zwei ein.

Verstappen nutzt Pérez-Patzer - Alonso stichelt

Der Mexikaner, aktuell 14 Punkte hinter Verstappen, verlor seinen RB19 schon in der ersten Session gleich nach Start und Ziel in der Sainte-Devote und krachte in die Bande. Der Schaden am Auto war zu groß, Perez konnte das Qualifying nicht mehr aufnehmen.