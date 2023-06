Formel 1: Doppelter Ärger für Yuki Tsunoda! "Lasst mich einfach fahren"

Zunächst legte sich Tsunoda, der für eine kurze Zündschnur bekannt ist, mit dem eigenen Team an. „Lasst mich einfach fahren. Keine Ablenkungen mehr“, schimpfte er am Funk, als er gefragt wurde, ob er sich beim nächsten Boxenstopp Änderungen wünschen würde.

Der Japaner hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Ausrastern für Aufsehen gesorgt, sich in den vergangenen Monaten aber eigentlich besser im Griff gehabt. Nun also der Rückfall mit einem direkten Angriff gegen sein Team.