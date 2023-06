Formel 1: Max Verstappen dominiert auch in Spanien! Starke Mercedes fahren aufs Podest und setzen echtes Ausrufezeichen

Weltmeister Max Verstappen fährt in der Formel 1 weiter in einer eigenen Liga!

Der Niederländer triumphiert auch beim Großen Preis von Spanien in Barcelona deutlich vor der Konkurrenz. Dahinter überraschen die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell auf den Plätzen zwei und drei. Nach dem Chaos-Qualifying in dem die beiden Mercedes-Piloten kollidierten, setzten beide Piloten ein echtes Ausrufeichen. Russell kämpfte sich von Platzt zwölf auf das Podest und Hamilton konnte über einige Strecken sogar das Tempo von Verstappen halten.

Der Erfolg von Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya war dennoch zu keiner Zeit gefährdet. Verstappen verteidigte in einem engen Start seine Führung und gab danach im gesamten Rennen den ersten Platz nicht mehr ab.

Durch den Erfolg baut der Pilot von Red Bull auch seine Führung in der Weltmeisterschaft aus. Sein erster Verfolger, Sergio Pérez, kämpfte sich zwar nach einem schwachen Qualifying von Platz elf noch auf Rang vier, verliert so aber in der WM weiter deutlich an Boden. Auch Fernando Alonso muss nach einem starken Saisonbeginn immer weiter abreißen lassen und landete beim Heimspiel nur auf Rang sieben.

Nico Hülkenberg im Haas erlebte dagegen ein Rennen zum Vergessen. Nach einem überragenden Qualifying mit Platz sieben, wurde er im Rennen schnell durchgereicht und landete nur auf Rang 15.

Start-Kollision mit Hamilton lässt Norris zurückfallen

Dominator Max Verstappen hatte im Rennen nur beim Start kurze Probleme.

Red Bull entschied sich überraschend den Weltmeister mit Medium-Reifen ins Rennen zu schicken. Die Konkurrenz startete mit den gerade am Start schnelleren Softs. Auch deshalb hätte sich Carlos Sainz fast an Verstappen vorbei geschoben, doch der Niederländer konterte mit einem guten Start und hielt die Führung.

Hinter dem Führungs-Duo kam es gleich zum ersten Crash. Hamilton überholte Norris, der dann mit dem Mercedes-Piloten kollidierte und sich anschließend in der Box einen neuen Frontflügel holen musste und von Startplatz drei auf Rang 20 rutschte.

Profiteur wurde Lance Stroll im Aston Martin, der sich an beiden Fahrern vorbeischob und nach starkem Start zunächst auf Rang drei lag.

Starke Mercedes fahren aufs Podest

Nach den leichten Problemen am Start kontrollierte Max Verstappen danach das Rennen souverän.

Dahinter ordneten sich früh Carlos Sainz und Lewis Hamilton auf den Podiumsplätzen ein. Gerade der Mercedes zeigte sich auf den Softs dabei überraschend stark.

Während Sainz schon früh zum Reifenwechsel in die Box kam, blieb Hamilton lange draußen (24 Runden) und ging so am Ferrari-Piloten vorbei. Nach Hamiltons ersten Boxenstopp ging dann kurzzeitig der Spanier wieder vorbei, allerdings konnte der Mercedes-Pilot wenig später wieder am Lokalmatador vorbeiziehen.