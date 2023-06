Formel-1-Einstieg: Audi holt früheren Weltmeister

Audi macht Fortschritte bei der Entwicklung

„Es ist eine Ehre und zeitgleich große Verantwortung, so früh in ein Projekt dieser Größenordnung eingebunden zu sein“, sagte Jani.

Seit Ende 2022 befindet sich ein Einzylinder-Motor in der Testphase. Die erste komplette Power Unit aus Verbrennungsmotor, Elektromotor, Batterie und Steuerungselektronik soll noch in diesem Jahr auf dem Prüfstand in Neuburg an der Donau laufen.