Formel 1: Der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola LIVE im TV, Stream & Liveticker

Beide Ferrari-Piloten werden beim Rennen am Sonntag ( ab 15 Uhr im LIVETICKER ) aus der zweiten Reihe starten - auch dank einer Strafe für Oscar Piastri, der damit nur vom fünften statt vom zweiten Startplatz in den Grand Prix geht. Leclerc zeigte sich trotz der nicht ganz idealen Ausgangsposition optimistisch: „Die Rennpace ist da, wir brauchen nur eine gute Strategie.“

Leclerc und Sainz in Lauerstellung

Für den ersten Heimsieg in Imola seit 2006 müsste dennoch einiges zusammengekommen: Allen voran müsste man an Lando Norris, der vor zwei Wochen in Miami seinen ersten Rennsieg in der Formel 1 holte, und an Dominator Verstappen vorbei.