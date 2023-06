Formel 1: Rosberg enthüllt Details über Michael Schumacher

Schumacher habe „ein bisschen mehr Probleme“ gehabt

So berichtete er von einer Begebenheit aus der damaligen Zeit. DRS sei für Schumacher neu gewesen, so Rosberg: „Er hat manchmal einfach vergessen, dass du mit DRS schneller fahren kannst. Oder er hat vergessen, es wieder auszuschalten, was es manchmal ziemlich rumpeln hat lassen.“ Es habe ihm manchmal gefehlt, dass er sich auf so etwas habe einstellen können.