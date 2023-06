Formel 1: Trotz Platz sieben im Qualifying! Ärger für Hülkenberg-Teamchef Günther Steiner

Nico Hülkenberg hatte es schon angekündigt. Nach dem Desaster von Monaco sollte der Circuit de Catalunya in Barcelona dem Haas wieder besser liegen.

Schon am Freitag ließ der Emmericher mit Platz drei aufhorchen. Im Qualifying der Formel 1 zum Großen Preis von Spanien landete Hülkenberg auf Rang acht, weil der Franzose Pierre Gasly um sechs Plätze nach hinten versetzt wurde, startet er sogar von Platz sieben. „Das ist meine beste Quali-Platzierung bei Haas“, konstatierte er zufrieden, zumal Teamkollege Kevin Magnussen nur 17. wurde.

Hülkenberg weiter: „Ich fühle mich wohl im Auto. Es hat Spaß gemacht, am Limit zu fahren und das letzte Tausendstel rauszukitzeln.“

Die Rennstrecke vor den Toren Barcelonas kommt sowohl dem Auto als auch dem Rennfahrer mit ihren schnellen Mutkurven entgegen. Auf so einem Kurs trennt sich die Spreu vom Weizen. „Die letzte Kurve ist brutal schnell“, schwärmte der Rheinländer mit Wohnsitz in Monaco. „Sie fordert einen richtig heraus. Da ist eine fiese Bodenwelle am Eingang, die hat ein paar Fahrer echt zerrissen. Da muss man sich ganz schön zwingen.“