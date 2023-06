Michelin-Sportchef erteilt F1 Absage und äußert Kritik an der Formel 1

Im Zuge der FIA-Ausschreibung für die Jahre nach 2025 machen im Fahrerlager nun Gerüchte die Runde, Bridgestone arbeite an einem Comeback und könne Pirelli ausstechen, obwohl die Italiener gerne weitermachen wollen. Bei Michelin verfolgt man das Geschehen rund um die Königsklasse ebenfalls mit offenen Augen, wie Michelins Motorsportdirektor Matthieu Bonardel im Gespräch mit SPORT1 versichert - an einer Rückkehr sind die Franzosen aktuell aber nicht interessiert.

Dabei ist sich der Sportchef der Strahlkraft der Formel 1 durchaus bewusst und stellt ihr in Sachen Marketing gute Noten aus: „Wenn es eine Ausschreibung seitens der F1 gibt, schauen wir uns das natürlich sehr genau an: Sie ist die Spitze des Motorsports und wächst, außerdem zieht sie gerade eine neue Fanbase an, wird jünger und diverser, und auch in einigen Schlüsselmärkten wie den USA endlich groß. Es ist eine Erfolgsgeschichte“, lobt Bonardel die Serie: „Die Formel 1 hat mehr globalen Werbewert als jeder andere Motorsport.“