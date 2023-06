Formel 1: Schumacher warnt Hülkenberg vor Haas-Zukunft - "Sorgfältig prüfen"

„Teamchef Günther Steiner hat am Wochenende erklärt, dass er mit der Fahrerpaarung zufrieden sei. Damit hat er Hülkenberg ein weiteres Jahr als Stammfahrer in Aussicht gestellt. Die Frage ist jedoch: Was kann Haas ihm bieten?“, fragt Schumacher in seiner Sky-Kolumne nach dem gerade erst zurückliegenden Grand Prix von Kanada.