Formel 1: Meilenstein für Red Bull - aber Schrecksekunde für Verstappen! Hülkenberg im Pech

Zudem gab es gleich zwei Schrecksekunden für ihn. „Ich denke, ich habe einen Vogel getroffen“, meldete Verstappen am Funk nach einer ungewollten Begegnung mit der Tierwelt in Montreal.

Verstappen zieht mit F1-Legende Senna gleich

Formel 1 in Montreal: Ferrari betreibt Schadensbegrenzung

Hülkenberg im Pech - Russell leistet sich Patzer

Pech hatte Nico Hülkenberg, der eine Runde vor einer Safety-Car-Phase in die Box gekommen war und somit deutlich mehr Zeit als all die Piloten verlor, die er zuvor noch erfolgreich aufgehalten hatte. Der Haas-Pilot wurde so bis auf Platz 15 durchgereicht, den er auch am Rennende belegte.