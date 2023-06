Sexismus-Vorwürfe: Sky Sport suspendiert zwei Formel-1-Reporter

Peinliche Sprüche entfachen Diskussionen

Was war passiert? Sky Sport Italia analysierte das Rennen aus dem Fahrerlager. Dabei standen Moderatorin Federica Masolin (38) und Valsecchi in der Boxengasse, Bobbi wurde aus dem Studio zugeschaltet.

Schumachers Anteil am Mercedes-Coup

Schumachers Anteil am Mercedes-Coup

Im Anschluss an das Interview sah Bobbi seinen Fehler ein: „Ich schätze, wenn ich nach Hause komme, werde ich mir was anhören müssen.“ Derweil entbrannten in den sozialen Medien während der Sendung heftige Diskussionen um die beiden Experten.