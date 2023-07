Formel 1: Empfindliche Strafe für Verstappen

Weltmeister Max Verstappen startet mit einer Hypothek in den Großen Preis von Belgien. Am Red-Bull-Boliden des Niederländers wurde zum insgesamt fünften Mal in dieser Saison das Getriebe gewechselt.

Da er damit die zulässige Anzahl von vier erlaubten Getriebeeinheiten in einer Saison überschritt, wird Verstappen im Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) um fünf Plätze nach hinten gesetzt. Dies teilte die Formel 1 während des Qualifyings am Freitag mit.

Der am Samstag (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) angesetzte Sprint ist von der Strafe nicht betroffen. Bestenfalls wird Verstappen also von Startplatz sechs ins Rennen am Sonntag gehen.