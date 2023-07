Formel 1: Ist der Mythos Spa am Ende?

Wenn sich der Formel-1 -Zirkus am kommenden Wochenende im belgischen Spa (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) einfindet, bekommen die Zuschauer Tradition pur geboten. Bereits 55-mal wurde der Große Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps ausgetragen. Für Michael Schumacher war der Rundkurs in den Ardennen ein Grundpfeiler seiner Legendenbildung. Mit sechs Erfolgen wird er als Rekordsieger geführt, weswegen er die Strecke auch gerne als sein Wohnzimmer bezeichnete.

Spätestens seit dem tödlichen Unfall des Niederländers Dilano van t‘Hoff beim zweiten Rennen der Formula Regional European Championship by Alpine am 1. Juli ist diese Diskussion aktueller denn je. Die Formel 1, obwohl an diesem Tag in Österreich, wurde in eine Schockstarre versetzt. Einmal mehr zeigte der Motorsport sein hässliches Gesicht und Spa-Franchorchamps wurde zum Sinnbild dieser brutalen Realität.