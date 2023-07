Formel 1 in Belgien: Das Sprint-Rennen von Spa-Francorchamps LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum dritten Mal in der laufenden Saison heißt es: Sprint-Wochenende in der Formel 1!

Nach Aserbaidschan und Österreich kehrt das spektakuläre Kurzformat auch in Belgien zurück - und findet zum zum ersten Mal überhaupt in Spa statt.

Nach dem Sprint-Shootout um 12.35 Uhr ( LIVE im Ticker auf SPORT1 ) steht noch das Sprint-Rennen um 17.05 Uhr ( LIVE im Ticker auf SPORT1 ) auf dem Programm. Kann Max Verstappen nach seinem Triumph im Qualifying am Freitag und im Shootout am Samstagmittag auch im Sprint das restliche Feld distanzieren?

Formel 1: Max Verstappen auch am Samstag vorn?

Max Verstappen freute sich am Freitagnachmittag über den Gewinn des Qualifyings von Spa. Mit über acht Zehnteln distanzierte der Niederländer das restliche Feld, fuhr einmal mehr in einer eigenen Liga, musste zuvor als Zehnter allerdings zittern, um überhaupt in Q3 einzuziehen.