Formel 1: Schweigeminute für van't Hoff

Der Niederländer war am Samstag bei einem Rennen der Nachwuchsserie Formula Regional European Championship im belgischen Spa im Alter von 18 Jahren ums Leben gekommen .

Zahlreiche Teams und Fahrer in Spielberg äußerten ihr Mitgefühl, vereinzelt wurden auch Rufe nach einem Umdenken laut, sei es am Streckenlayout in Spa, sei es im Umgang mit Rennen bei nassen Bedingungen.