Formel 1: Sein womöglich schwerster Fehler - "Langsam könnte es für Pérez gefährlich werden"

Nachdem er den Start gegen Verstappen gewonnen hat, drängt Pérez den Weltmeister auf dem Weg zu Kurve zwei in die Wiese. Der Niederländer kontert mit einem Überholmanöver in Kurve zwei – und mit einer Beschwerde am Funk. „Er hat mich von der Bahn gedrängt, was zum Henker soll das?“ Pérez kann die Aufregung nicht verstehen und fragt unschuldig. „Was stimmt nicht mit Max?“