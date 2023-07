Formel 1: Spa-Quali trotzt dem Regen

Bereits im einzigen Freien Training rutschte Logan Sargeant in seinem Williams auf regennasser Strecke in die Begrenzung und sorgte damit für eine Unterbrechung der Session.

Der US-Amerikaner fuhr nach der Kemmel-Geraden geradeaus, weil er nicht in Les Combes einlenken konnte. „Something broke, man“, funkte er genervt, „etwas sei gebrochen.“

Die schnellste Runde fuhr Carlos Sainz aus Spanien in 2:03,207 Minuten. Damit verwies er die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri (Australien) und Lando Norris (Großbritannien) auf die Plätze. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) fuhr mit seinem Red Bull zweimal aus der Box, beendete die Runde dann aber jeweils nicht und setzte somit keine Zeit.

In Spa wird zusätzlich zum normalen Rennen am Sonntag am Samstag bereits ein Sprintrennen ausgetragen.