Formel 1: Spielberg-Drama um Hülkenberg - Renn-K.o. nach Sprint-Gala

Für Nico Hülkenberg war der Große Preis von Österreich bereits in Runde 14 beendet. Der Deutsche musste seinen Haas -Boliden in einer Auslaufzone abstellen. Dabei kam Rauch aus dem Auto.

Dem machte ein technischer Effekt jedoch ein Strich durch die Rechnung, der sich so nicht angekündigt hat. „Es hat auf einmal Peng gemacht“, erklärte der Haas-Pilot nach Rückkehr in die Box bei Sky und fügte hinzu: „Ich glaube, es war irgendwas Hydraulisches. Ich habe noch nicht mit den Technikern gesprochen. Mal schauen, was da los ist.“