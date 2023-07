Formel 1: Verstappen gewinnt Regen-Fiasko im Sprintrennen von Spa

Hektik pur in Spa! Das dritte Sprintrennen der Saison (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) entwickelte sich zu einem regelrechten Fiasko. Das Regenchaos wurde komplettiert von Safety-Car-Einsätzen, einem folgenschweren Crash - und dennoch einem erwartbaren Sieger.

Max Verstappen krönte sich zum zweiten Mal in der laufenden Saison zum Sprint-Champion. Am Samstagnachmittag vor dem Grand Prix von Belgien (Sonntag, ab 15 Uhr im Liveticker auf SPORT1 ) hatte der Red-Bull-Pilot letztlich deutlich die Nase vorn.

Verstappen freute sich nach dem Sieg am offiziellen F1-Mikrofon - auch nach den widrigen Bedingungen: „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich bin natürlich glücklich. Ich hatte alles unter Kontrolle“, sagte der Niederländer, der damit weitere acht Punkte auf sein WM-Konto verbuchen darf. Er baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 118 Punkte aus.

Arg enttäuscht dagegen war „Hulk“, der am Sky -Mikrofon konstatierte: „Das Sprintrennen war erwartbar schwierig, das Wochenende können wir abschreiben. Wir hatten keinen Rhythmus, keine Balance – und auch keinen Speed. Es war durchweg schlecht.“

Formel 1: Sprint wird zu Regenchaos

Nachdem Spa mit sieben Kilometern die längste Strecke des Kalenders ist, waren ohnehin nur 15 Rennrunden, rund 105 Kilometer, angedacht. Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko bemeinte die Situation: „Spa ist eine eigene Kleinklimazone, man weiß nie, was passiert.“

Obwohl der Sprint keine verpflichtenden Pitstops und Reifenwechsel beinhaltet, wechselte ein Fahrer jedes Teams unmittelbar nach den Einführungsrunden die Reifen von Full Wets auf Intermediates, Verstappen dann in der zweiten Rennrunde.

Doch bereits in der vierten Rennrunde musste das Safety Car erneut raus! Das spanische Geburtstagskind Fernando Alonso verlor auf der regennassen Fahrbahn die Traktion und Kontrolle über seinen Boliden, drehte sich und schied letztlich aus.

Nach den zwischenzeitlich ersten Führungsrunden in der Königsklasse von Rookie Oscar Piastri im McLaren machte Verstappen aber nach dem Neustart in Rennrunde sechs kurzen Prozess und zog unnachahmlich am jungen Australier vorbei.