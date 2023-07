Formel 1: Wackelt Perez bei Red Bull? Mexikaner reagiert: "Könnte mich nicht weniger interessieren"

Hat Sergio Pérez das Vertrauen der Red-Bull-Bosse verloren und könnte er nach der Saison schon ersetzt werden? Es ist eines von vielen Gerüchten der „Silly Season“ in der Formel 1, zu dem der Mexikaner sich nun äußerte.

„Wenn ich ehrlich bin, könnte es mich nicht weniger interessieren“, stellte er klar. „Ich bin seit 13 Jahren in der Formel 1 und habe schon alles gesehen.“

Pérez: „Das ganze Team steht voll hinter mir“

„Das ganze Team steht voll hinter mir, und sie wissen, was ich leisten kann“, erwiderte der Mexikaner auf die Spekulationen. „Sie kennen mein Potenzial und unterstützen mich.“

Jenes Potenzial ließ er zuletzt aber nur selten erkennen. Beim Rennen in Silverstone kam er zum fünften mal in Serie nicht in Q3, während sein Teamkollege Max Verstappen alle fünf dieser Rennen gewann.