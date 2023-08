Formel 1: Alonso sah Michael Schumacher nie eine Stufe über sich

Doch auch Alonso war mal jung - und ein Neuling in der Formel 1. 2001 kam er mit Minardi in die Formel 1. Michael Schumacher war da gerade mit Ferrari das Maß der Dinge und holte seinen vierten von sieben WM-Titeln. Alonso dagegen sammelte null Punkte und fiel in 17 Rennen acht Mal aus. Trotzdem machte er mit starken Fahrten am Ende des Feldes auf sich aufmerksam - und deutete an, was da noch kommen kann.