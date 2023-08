Formel 1: Der tragische Tod einer unvollendeten Legende

Patrick Depailler schrieb für Frankreich Formel-1-Geschichte

Depailler wurde geboren am 9. August 1944 in Clermont-Ferrand am Fuß des erloschenen Vulkans Puy de Dome - Tour-de-France-Fans haben den Mythos in diesem Jahr kennengelernt. Er kam aus gutem Hause, Vater Marcel war ein Architekt, der die örtliche Universität mitentwarf.

Der zwei Jahre vor Weggefährte Todt geborene Depailler debütierte 1972 in der Formel 1, fuhr dort für Tyrrell, Ligier und Alfa Romeo. Er schrieb Geschichte als der erste Franzose, der in der Königsklasse eine Pole-Position errang.

Drachenflug-Unfall kostete WM-Chance

Depaillers historisches Vermächtnis könnte noch größer sein, wäre ihm im Sommer 1979 nicht ein folgenschwerer Freizeitunfall passiert: Kurz vor seinem Heim-Grand-Prix in Frankreich brach er sich beim Drachenfliegen beide Beine - bis dahin hatte er eine aussichtsreiche Position im Rennen um die WM-Krone, die am Ende Jody Scheckter errang.

Tödlicher Unfall am Hockenheimring mit tragischen Umständen

In der Formel-1-Saison 1980 mischte Depailler wieder mit, am 1. August - auf den Tag genau vier Jahre nach Niki Laudas Feuer-Crash am Nürburgring - drehte er zur Vorbereitung auf den Deutschland-GP mit seinem Alfa Romeo private Testrunden auf dem Hockenheimring. In der Ostkurve kam er dabei von der Strecke ab, raste ungebremst in die Leitplanke und hatte durch die Geschwindigkeit des Ausfalls keine Überlebenschance.