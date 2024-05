Ralf Schumacher fordert Sargeant-Rauswurf bei Williams und bringt Neffe Mick ins Spiel

Williams: Ralf Schumacher wettert gegen Sargeant

Dass der Traditionsrennstall an Sargeant festhält, ist für den heutigen Sky -Experten unverständlich: „Ich verstehe die Geduld der Formel 1 nicht. Eddie Jordan oder Frank Williams (frühere Williams Teamchefs, Anm. d. Red.) hätten nie so viel Geduld mitgebracht. Ich bin anders aufgewachsen in der Formel 1. Da hat dir auch ein Vertrag nix genutzt.“

„Klar kann man Miami noch abwarten. Man kann alles. Man kann ihn auch noch zehn Jahre fahren lassen“, lästerte Schumacher mit Blick auf den anstehenden Grand Prix in den USA (Rennen am 5. Mai) und fügte an, in der „alten Formel 1″ hätte Sargeant sein Cockpit längst verloren.