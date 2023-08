Formel-1-Liebling im Pech: Knochenbruch schlimmer als gedacht

„Ich habe eben mit seinem Manager gesprochen. Die Operation ist gut verlaufen, auch wenn der Bruch komplizierter als gedacht war“, sagte Alpha Tauris Geschäftsführer Peter Berger am Rennsonntag bei Sky : „Er bleibt für ein paar Tage in Barcelona zur Beobachtung. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Daniel Ricciardo fehlt der Formel 1 länger als gedacht

Nach dem GP von Zandvoort, bei dem Ricciardo von Liam Lawson ersetzt wird, macht die Formel 1 in Italien Halt - gefahren wird am 3. September. Anschließend geht es am 17. September in Singapur weiter.