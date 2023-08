Formel 1: Zieht Verstappen mit Vettel gleich? - Der Niederlande-GP LIVE im TV, Stream und Ticker

Kann Max Verstappen auch das neunte Rennen in Folge gewinnen? Das ist die entscheidende Frage, die sich die zehntausenden Fans im niederländischen Zandvoort stellen. Der amtierende Weltmeister startet von der Pole Position ins Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) und hat vor allem ein Ziel vor Augen.

Mit dem neunten Sieg in Folge könnte der Lokalmatador den Rekord von Sebastian Vettel egalisieren, der ebenfalls 2013 als Red-Bull-Pilot neun Siege am Stück feiern konnte: „Wenn es möglich ist, werde ich es natürlich versuchen. Aber es ist jetzt auch nichts, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, dass ich es unbedingt schaffen muss“, erklärte Verstappen angesprochen auf den Rekord.