Quali-Debakel für Hamilton in Zandvoort - Verstappen nicht zu stoppen

Max Verstappen hat sich die Pole Position für seinen Heim-Grand-Prix gesichert und greift nun nach einem zehn Jahre alten Formel-1-Rekord. Der Weltmeister im Red Bull drehte am Samstag im Qualifying von Zandvoort die schnellste Runde und verwies Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot George Russell auf die Plätze zwei und drei. In einer chaotischen Zeitenjagd gab es zwei Unterbrechungen durch Rote Flaggen.

Im Rennen am Sonntag (ab 15:00h im LIVETICKER) greift Verstappen nun nach seinem neunten Sieg in Folge. Eine solche Serie schaffte bislang nur Sebastian Vettel, in der Saison 2013 saß er dabei ebenfalls im Red Bull.

Quali-Debakel für Hamilton

Für Lewis Hamilton lief die Quali alles andere als geschmiert: Der Rekordweltmeister verabschiedete sich bereits in Q2. Der Mercedes-Pilot musste sich in Zandvoort mit Rang 13 zufrieden geben. Seine letzte Runde brach Hamilton ab.

Q3-Debütant crasht

Am Ende bitter verlief das Qualifying auch für Williams-Pilot Logan Sargeant. Der US-Amerikaner schaffte es erstmals ins Q3, flog dann aber von der Strecke ab. Der Rookie schlug nach Kurve zwei heftig in die Bande ein, meldete am Funk aber sofort: „Es geht mir gut.“ Startet wird Sargeant am Sonntag von Platz zehn.