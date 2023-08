Neue Formel-1-Teams: Pläne geändert - das ist der Hintergrund

Welcher Grund dahinter steckt, erklärte nun Mohammed bin Sulayem. „Wir haben die Frist nach hinten verlegt, weil einige der Teams um mehr Zeit gebeten haben. Und wir wollen ja niemanden ausschließen“, sagte der FIA-Präsident im Rahmen des Großen Preises von Belgien in einem Interview mit Motorsport-Total.com .

Noch ist deswegen auch nicht bekannt, wer die Anwärter sind. Sulayem sprach jedoch von „drei bis vier“ Bewerbungen, die bei der FIA aufgrund ihrer Professionalität auf Interesse gestoßen sind. Ursprünglich hatten sieben Teams konkretes Interesse gemeldet. Einige haben sich in den vergangenen Monaten öffentlich positioniert, unter anderem Andretti-Cadillac, Hitech GP, das Projekt LKY SUNZ und Rodin Carlin .

Sulayem: „Weiß, dass einige Teams nicht glücklich sind“

Der Grund: Mehr Teams bedeuten wiederum weniger Einnahmen für die Mannschaften, die aktuell in der Formel 1 um Punkte kämpfen. „Ich weiß, dass einige Teams nicht glücklich sind. Ich sehe die finanziellen Auswirkungen, die das für sie hat“, so Sulayem. Doch als Chef des Verbands sei es ihm per EU-Vorgaben untersagt, sich um kommerzielle Angelegenheiten zu scheren.