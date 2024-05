"Nico ist halt Deutscher": Formel-1-Star droht der Absturz

Valtteri Bottas, bis 2021 bei Mercedes die brave Nummer zwei neben dem siebenmaligen Weltmeister und seitdem bei Sauber vor allem auffällig geworden mit einem Kalender seines nackten Hinterteils, kämpft um seine Zukunft in der Formel 1 .

Zwei Siege an einem Tag: Verstappen sorgt für Kuriosum

Bottas von Hülkenberg überrascht

Entsprechend genervt zeigte sich der Finne zuletzt: „Nico ist halt Deutscher, und Audi hatte gesagt, dass sie einen deutschen Fahrer wollten. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ein Pilot für 2025 so früh bestätigt worden ist“, so Bottas, der mit Mercedes 2019 und 2020 immerhin Vize-Weltmeister wurde.

Obwohl ihm sein letzter Sieg 2021 (mit Mercedes) gelang und es 2023 in Katar die letzten Punkte im Sauber gab, glaubt Bottas, auch 2024 Bestandteil der Startaufstellung zu sein.

„Ich spreche mit mehreren Teams, einige Verhandlungen sind etwas weiter fortgeschritten als andere.“ Es gebe jedenfalls „andere Optionen. Im Moment alle zu 100 Prozent in der Formel 1″, betonte er noch Ende April.

Bottas mit Chancen bei Haas?

Da 2024 so viele Verträge wie lange nicht auslaufen, bestehen es in der Theorie tatsächlich einige Möglichkeiten. Die Praxis stellt sich komplizierter dar - weil noch unklar ist, was bei den Topteams Red Bull und Mercedes passiert.