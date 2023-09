Formel 1: Besondere Ehre für Youngster Piastri

Was für ein Wochenende von Formel-1-Youngster Oscar Piastri! Der Fahrer von McLaren stand vor dem Großen Preis von Japans erstmals in der ersten Startreihe und ist zum ersten Mal in seiner Karriere auf das Podium gefahren. Diese starke Leistung des 22-Jährigen honorierten die Fans mit einer ganz besonderen Ehre.