Formel 1: Red Bull holt ersten WM-Titel der Saison - Verstappen gewinnt in Japan

13. Sieg im 16. Rennen! Formel-1-Dominator Max Verstappen ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat den Großen Preis von Japan gewonnen. Darüber hinaus hat sein Team, Red Bull, den ersten WM-Titel der Saison eingefahren. Bereits sieben Grand Prix vor dem Ende der Saison hat sich der Rennstall die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zum sechsten Mal in seiner Geschichte gesichert.

Verstappens Teamkollege Sergio Pérez erlebte einen rabenschwarzen Tag. Erst verlor er nach dem Start einige Plätze und war dann noch in einem Unfall verwickelt. Hinzu bekam er noch eine Strafe, weshalb der Mexikaner das Rennen aufgab. Allerdings schickte ihn Red Bull kurz vor dem Ende noch einmal heraus, um die Strafe abzusetzen. Diese wäre sonst zum nächsten Grand Prix übertragen worden.

Mit 177 Punkten Vorsprung auf seinen wieder mal deklassierten Teamkollegen reist Verstappen zum nächsten Rennen in Katar. In der Wüste wird wohl seine persönliche „Krönungsmesse“ stattfinden: Nur 180 Zähler sind maximal noch zu gewinnen, bereits im Sprintrennen auf dem Losail International Circuit am 7. Oktober (Samstag) kann Verstappen seinen Titelhattrick aus eigener Kraft perfekt machen. Dafür muss er einfach nur vor seinen Teamkollegen kommen.