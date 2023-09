Formel 1: Brisante Klage von Ex-Fahrer - Mercedes-Boss warnt vor "Chaos"

Dieses Schriftstück sorgt für Zündstoff. Ex- Formel-1 -Pilot Felipe Massa hat gegen die FIA (Automobil-Weltverband) und die FOM (Formula One Group) eine Klage eingereicht. Der Inhalt: Der Brasilianer ist mit deren Umgang bei der Untersuchung der „Crashgate“-Kontroverse beim Singapur-GP 2008 nicht einverstanden. Diese hatte ihn im Kampf gegen Lewis Hamilton den Weltmeistertitel gekostet.

Zur Erklärung: Beim Singapur-GP hatte das Renault-Team um Nelson Piquet jun. einen Unfall fingiert, um Fernando Alonso zum Sieg zu verhelfen. Laut den damaligen F1-Statuten hätte das Rennen annulliert werden müssen, was Massa den WM-Titel gebracht hätte.

Wolff rechnet Massa kaum Chancen aus

„Ich glaube nicht, dass er einen Fall hat, um ehrlich zu sein. Wir verpflichten uns zu sportlichen Regeln. Sie sind sehr klar, und man ist als Lizenzinhaber in der Pflicht“, sagte Wolff.

Und weiter: „Wenn jeder Situationen aufrollen würde, dann würde der Sport im Chaos versinken, vor allem, wenn man sich die Meisterschaft als Ganzes anschaut: Es gibt so viele Dinge, die einen Einfluss darauf haben, ob man gewinnt oder verliert, dass ich ehrlich gesagt keinen Grund dafür sehe.“

In Sachen Zivilrecht sieht die Sache dagegen anders aus. „Was die zivilrechtliche Seite angeht, so weiß ich nicht, ob man Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Ich denke, auf die Reputation zu gehen, ist eine schwierige Position, denn als was definiert man das? Für mich ist das wie eine Telenovela oder eine Seifenoper, die sich vor meinen Augen abspielt.“