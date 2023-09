Formel 1: "... dann ist er weg vom Fenster!" Legende warnt Schumacher

Diese Frage treibt den Testfahrer von Mercedes um, denn er wird wohl im kommenden Jahr kein Cockpit in der Formel 1 ergattern. Schumacher steht stattdessen vor einem Wechsel zu Alpine in die Sportwagen-WM .

Die deutsche Rennsportlegende Hans-Joachim Stuck macht sich vor diesem Hintergrund Sorgen, dass der 24-Jährige den Anschluss an die Königsklasse verlieren könnte.

Ex-Formel-1-Fahrer: „... dann ist er raus“

„Wenn er nicht in der Formel 1 bleibt und für ein Team fährt, ist er dort raus“, sagt Stuck bei Eurosport : „Das ist eine schwierige Entscheidung. Man muss abwarten, wohin es ihn verschlägt.“

"Das ist absolut absurd, was in Deutschland gelungen ist"

"Das ist absolut absurd, was in Deutschland gelungen ist"

„Strietzel“ Stuck ist einst selbst von der Formel 1 in den Langstrecken-Bereich gegangen und hat dort seine größten Erfolge gefeiert - allerdings unter anderen Voraussetzungen: „Ich war damals im Gegensatz zu Schumacher etwas älter. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Welche Richtung seine Karriere nun nimmt, kann wirklich nur er entscheiden.“

Der heute 72 Jahre alte Stuck war von 1974 bis 1979 in der Formel 1 aktiv und erreichte zwei Podestplätze. Noch erfolgreicher war er in anderen Bereichen: Der in Garmisch-Partenkirchen geborene Stuck gewann 1986 und 1987 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und wurde 1990 DTM-Champion.