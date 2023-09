Formel 1: Kurioser Moment! Reporter irritiert Mick Schumacher

Kuriose Szene um Mick Schumacher (24) im österreichischen Fernsehen: Der Deutsche gab in seiner Rolle als Test- und Reservefahrer von Mercedes am Rande des Formel-1-Wochenendes in Suzuka ein Interview - dabei wurde er von ORF-Kommentator Ernst Hausleitner (54) mit der irrtümlichen Bekanntgabe seines Wechsels in die Sportwagen-WM zu Alpine komplett überrumpelt.