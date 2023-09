Formel 1: Das hat noch keiner geschafft! Alonso schreibt Formel-1-Geschichte

Mit diesem Rennen hat sich Fernando Alonso endgültig in den Geschichtsbüchern der Formel 1 verewigt. Beim Großen Preis von Singapur knackte der Spanier als erster Fahrer überhaupt die magische Grenze von 100.000 Rennkilometern in der Königsklasse des Motorsports.

Der historische Moment ereignete sich in der 16. Runde des Rennens auf dem Marina Bay Street Circuit. Zu diesem Zeitpunkt lag Alonso noch in den Punkterängen und durfte von WM-Punkten bei seinem Meilenstein träumen.

Aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe und eines verpatzten Boxenstopps wurde es am Ende jedoch nur Rang 15.

An der historischen Dimension dieses Rennens änderte dies nichts - allerdings wollte der 42-Jährige diesem Rekord vor dem Rennen ohnehin nicht zu viel Bedeutung beimessen.

„Ich denke, das sind die Rennkilometer“, wird er von gpblog.com zitiert und relativierte die Zahl: „Sie zählen nie alle Trainings, Qualifikationen oder Tests. So erinnere ich mich an das erste Testjahr 2002, als ich Testfahrer war. Allein in dieser Saison habe ich 40.000 km zurückgelegt.“