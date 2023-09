Formel 1: Qualifying vom Großen Preis von Japan im TV, Stream und Liveticker

„Das Auto war ab Runde eins wieder ein Genuss zu fahren“, freute sich Verstappen, der vor Ferraris Charles Leclerc sowie McLarens Lando Norris der Schnellste war und in 1:30,688 Minuten die Tagesbestzeit setzte. Es ist eine Ansage von Red Bull und Verstappen an die Konkurrenz, dass es sich vergangene Woche in Singapur um eine einmalige Sache gehandelt hat - und dass es in Suzuka wieder einen glasklaren Favoriten gibt.