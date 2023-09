Formel 1: Deutscher Modekonzern bald neuer Namenssponsor bei Red Bull

Der Große Preis von Italien war für Yuki Tsunoda zu Ende, bevor er begonnen hatte. Bereits in der Formationsrunde musste der Japaner seinen AlphaTauri mit rauchendem Heck am Streckenrand abstellen. Eine Enttäuschung, ausgerechnet beim Heimspiel des kleinen Red Bull-Teams. Liam Lawson erreichte im Autodromo Nazionale di Monza Rang elf und verfehlte knapp die Punkte.

Immerhin: Abgesehen von der sportlichen Niederlage sieht die Zukunft der Mannschaft aus Faenza rosig aus. Schon seit Wochen geistern Gerüchte durchs Fahrerlager, der deutsche Modekonzern Hugo Boss könnte das Red Bull-Label AlphaTauri als Namenssponsor ablösen. SPORT1 erfuhr am Rande des GP Italien: Der Deal steht kurz vorm Abschluss. Demnach soll das Label Hugo künftig in Kombination mit der Marke Red Bull den Namen des Juniorteams bilden.

Hugo Boss statt AlphaTauri

Entsprechend stieg man bereits im Vorjahr in eine Partnerschaft mit Aston Martin ein, die bis 2025 läuft – aber kaum sichtbar ist. In der neuen Kombination mit Red Bull soll das anders werden – auch zum Vorteil vom zweiten Team des Energydrink-Unternehmens aus Österreich.

Red-Bull-Ableger muss sich selbst finanzieren

Auf sportlicher Ebene ist deshalb eine engere Zusammenarbeit mit Red Bull in Milton Keynes geplant. Finanziell soll ein neuer Partner das Team in die Gewinnzone bringen. Zumal die Modemarke AlphaTauri kaum vom Formel-1-Hype profitiert. Ihre Kleidung wird nur in drei oder vier Ländern verkauft, in denen die Königsklasse fährt.

Mit Hugo Boss will die ehemals Toro Rosso genannte Mannschaft, in der Sebastian Vettel 2008 in Monza seinen ersten Sieg holte, eine neue Ära einläuten. Dazu passt: Der langjährige Teamchef Franz Tost (67) geht Ende 2023 in Rente. Seine Aufgabe teilen sich künftig Laurent Mekies (Sport) und Peter Beyer (Business). Ab 2026 fährt Noch-Alpha-Tauri genau wie Red Bull mit Ford-Triebwerken aus der hauseigenen Motorschmiede in Milton Keynes.