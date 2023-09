Formel 1: Max Verstappen schießt gegen den Mercedes-Teamchef zurück

„Für mich wären diese Zahlen nicht wichtig. Sie sind für Wikipedia und das liest sowieso niemand“, kommentierte der Mercedes-Teamchef Verstappens Sieg in Monza, durch den er seinen zehnten Sieg in Serie einfuhr und den Rekord von Sebastian Vettel einstellte. Nun hat er sich dafür den Konter des Weltmeisters eingefangen.

Verstappen: Wolff sollte sich auf sein eigenes Team konzentrieren

Verstappen vermutet, dass Wolff die Stichelei anbrachte, weil die Silberpfeile in Monza nur auf Rang fünf und sechs fuhren. „Es ist wichtig, dass du dich auf dein eigenes Team konzentrierst. So wie wir“, gab der Niederländer Wolff noch eine Empfehlung mit. „Das haben wir schon in der Vergangenheit so gemacht: Als sie dominierten, und wir so weit hinten waren.“