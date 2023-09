Formel 1: "Für Wikipedia!" Wolff winkt bei Verstappen-Rekord ab

Nach der Ehrenrunde in Monza stellte Max Verstappen seinen Red Bull ab, stieg auf das Auto und reckte zehn Finger in die Höhe. Der Triumph beim Großen Preis von Italien war der zehnte Erfolg des Niederländers in Serie. Damit hat der WM-Führende die bisherige Bestmarke von Sebastian Vettel übertroffen und ist nun der alleinige Rekordhalter.