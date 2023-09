Formel 1: Bitteres Debakel für Max Verstappens Teamkollegen

Max Verstappen hat sich in Suzuka mit einer erneuten Machtdemonstration zurückgemeldet und Red Bull den Konstrukteurs-Titel gesichert - Teamkollege Sergio Pérez kann jedoch nur bedingt zum Feiern zumute sein.

„Der Frontflügel hat am Anfang etwas abbekommen, dann bekam er noch die Strafe... Es war einfach nicht sein Tag“, sagte Teamchef Christian Horner bezüglich der Leistung von Pérez.

Formel 1 in Suzuka: „Rabenschwarzer Tag“ für Sergio Pérez

Perez besitzt zwar einen Vertrag für das kommende Jahr, doch lediglich in der Frühphase der Saison konnte der Mexikaner mit Verstappen annähernd Schritt halten. Der mächtige Red-Bull-Berater Helmut Marko ließ bereits am Samstag zum wiederholten Mal aufhorchen, indem er offen aussprach, dass der beim Schwesterteam Alpha Tauri fahrende Daniel Ricciardo zurück zu Red Bull strebt - und damit Pérez‘ Platz im Visier hat.

Verstappens Vorsprung auf Pérez beträgt nun 177 Punkte, bereits im Sprintrennen in Katar am 7. Oktober (Samstag) kann Verstappen seinen Titelhattrick in der Fahrer-WM aus eigener Kraft perfekt machen.