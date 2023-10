Auf den Spuren von Vettel und Schumacher - Verstappen schreibt Formel-1-Geschichte beim USA-GP

Imponierende Aufholjagd: Max Verstappen hat sich auch von Startplatz sechs nicht aufhalten lassen und einmal mehr Formel-1-Geschichte geschrieben!

Der bereits als Weltmeister feststehende Red-Bull-Pilot setzte sich beim Großen Preis der USA vor Mercedes-Star Lewis Hamilton und McLaren-Pilot Lando Norris, der seinen 100. Grand Prix auf dem Podium beendete, durch.

Hamilton kam kurz vor Schluss noch einmal gefährlich nahe, doch zu einem Angriff auf Verstappen reichte es nicht mehr. Bei der Siegerehrung gab es aber überraschend Pfiffe gegen den 26-Jährigen.

Verstappen klagte im Rennen wiederholt über Probleme mit den Bremsen. Diese seien im Vergleich zum Vortag viel schlechter: „What a piece of shit“ (Was für ein Stück Sch****!). Zudem schrie er wütend seinen Ingenieur an: „Hör verdammt nochmal auf zu reden, während ich bremse.“

Verstappen auf den Spuren von Vettel und Prost

Verstappen steigt mit dem 50. Formel-1-Sieg seiner Karriere in einen elitären Klub auf. Zuvor hatten nur vier Fahrer diese Marke knacken können: Lewis Hamilton (103 Siege), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51).

„Ich hatte das ganze Rennen Probleme mit den Bremsen. Das hat es erschwert, es war wirklich knapp“, sagte Verstappen nach dem Rennen, „ich bin natürlich sehr stolz auf den 50. Sieg. Wir werden weiter pushen.“

Mit dem Sieg in Austin schaffte der Niederländer zudem seinen 15. Saisonsieg und stellte damit seinen Rekord aus dem Vorjahr ein. Zudem knackte er mit nun 466 Punkten eine neue ewige Bestmarke - und es sind noch vier Rennen zu fahren! Im vergangenen Jahr holte Verstappen 454 Zähler.

Hinter Norris kam der Ferrari-Pilot Carlos Sainz als Vierter ins Ziel. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez belegte Rang fünf. Damit schrumpfte der Vorsprung des Mexikaners auf Hamilton in der Fahrerwertung im Kampf um die Vize-Weltmeisterschaft.

Großer Preis der USA in Austin: Leclerc büßt ein

Verstappen hatte sich nach dem unglücklich verlaufenen Qualifying am Freitag mit dem souveränen Sprintsieg zurückgemeldet und zuversichtlich für den Grand Prix gezeigt. „Fünf Autos zu überholen ist nie einfach. Aber unser Auto ist gut im Rennen, ich bin zuversichtlich“, so Verstappen.

Der dreimalige Champion schob sich beim Start auf Rang fünf vor, an der Spitze übernahm Norris umgehend die Führung, der große Verlierer der Anfangsphase dagegen war Charles Leclerc. Der Monegasse büßte nach der Pole Position aufgrund der unterlegenen Leistung seines Ferrari schnell weitere Positionen ein. In der elften Runde gab Leclerc Rang drei an Verstappen ab und verlor das Podium aus den Augen.

Norris brachte trotz freier Fahrt keinen entscheidenden Abstand zwischen sich und Hamilton als ersten Verfolger - im Gegenteil. „Ich weiß nicht was los. Ich habe Probleme mit der Balance“, funkte Norris.

Verstappen setzt Norris und Hamilton unter Druck

Verstappen wechselte als erster Fahrer der Spitzengruppe auf einen frischen Satz Medium-Reifen und sorgte prompt für schnelle Rundenzeiten. Hamilton und Norris entschieden sich für die langsamere, aber auch haltbarere harte Mischung.

Mit den schnelleren Reifen übernahm Verstappen in der 28. Runde erstmals die Führung von Norris, setzte sich aber nur zaghaft ab. Der 26-Jährige beschwerte sich heftig über die Leistung seiner Bremsen, auch in der Folge machte er seinem Unmut über die Performance seines Boliden via Funk Luft.

Beim zweiten Stopp in Runde 36 lief dagegen alles glatt: Verstappen behauptete die Postion vor Norris.

Verstappen fuhr in Führung liegend dem Sieg entgegen. Hamilton absolvierte den letzten Stint auf den Medium-Reifen und kämpfte mit Norris hart um Rang zwei, kam sogar immer näher an Verstappen heran - für einen Angriff reichte es aber nicht mehr ganz.

Tsunoda überrascht - Hülkenberg hängt Magnussen ab

Für eine Überraschung sorgte AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda, der auf Rang zehn gleich zwei Punkte abstaubte, weil er sich in der letzten Runde auch noch den Extrapunkt für die schnellste Runde holte.

Nico Hülkenberg startete im Haas aus der Boxengasse und kam nicht über den 13. Rang hinaus. An den beiden Boliden des 36-Jährigen und seines Teamkollegen Kevin Magnussen waren die Heckflügel gewechselt worden, um mehr Abtrieb zu erzeugen. Auch beide Aston Martins starteten aus der Boxengasse.

Das nächste Rennen findet bereits am 29. Oktober in Mexiko statt.

