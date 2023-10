Formel 1: Bei diesem Rennen gibt Ricciardo wohl sein Comeback

Doch nun sieht Ricciardo Licht am Ende des Tunnels. In zwei Wochen, wenn die Formel 1 im US-Bundesstaat Texas in Austin gastiert, soll der 34-Jährige dann ins Cockpit zurückkehren. Das geht aus einer Pressemitteilung von AlphaTauri hervor, die das Team am Mittwoch veröffentlichte.

Das Rennen in Katar am Sonntag kommt für den Routinier dementsprechend noch zu früh. So erhält der Neuseeländer Liam Lawson eine weitere Bewährungschance. Für den 21-Jährigen wird Doha nach Zandvoort, Monza, Singapur und Suzuka der fünfte Einsatz als Rennfahrer in der Königsklasse sein. Als bisher bestes Ergebnis steht bei ihm ein neunter Platz in Singapur zu Buche, mit dem er die ersten beiden WM-Punkte seiner Karriere gesammelt hat.