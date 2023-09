Die Formel 1 hat einen neuen Shootingstar - verdrängt diese F1-Entdeckung bald sogar Ricciardo?

Müde, aber glücklich: So lässt sich Liam Lawsons Zustand nach seinen ersten Formel-1 -Punkten beim Singapur GP wohl am besten beschreiben. „Ich habe wirklich alles gegeben, da ist nichts mehr übrig“, schnauft der Rookie nach Platz neun in seinem erst dritten Grand Prix auf der Auslaufrunde in den Funk.

F1-Shootingstar Lawson selbstkritisch

Trotz des starken Resultats spart der 21-Jährige überraschenderweise nicht an Selbstkritik: „Ich muss an meinen Starts arbeiten, es war das zweite Mal hintereinander, wo ich im Prinzip vom Strich weg zwei Positionen verloren habe. Das hilft natürlich nicht, weil man hier nicht überholen kann“, sagt Lawson, der zugibt: „Da ärgere ich mich schon drüber, aber danach habe ich alles gegeben.“

Von AlphaTauri-CEO Peter Bayer gibt es deshalb ein Riesenlob für seinen neuen Shootingstar: „Wir sind sehr happy mit seiner Leistung: Zwei Punkte, bestes Saisonergebnis überhaupt, und das in seinem erst dritten Rennen“, fasst der Österreicher bei ServusTV zusammen und sagt: „Wir haben uns heute mit allem verteidigt, was wir hatten, und Liam hat gekämpft wie ein Löwe.“

Lawson bald mit Stammcockpit in der Formel 1?

Von der Pace her ist der Neuling nach drei Rennen bereits auf Augenhöhe mit dem Japaner im dritten F1-Jahr. Die Argumente, Lawson in Zukunft wieder aus dem Auto zu nehmen, werden damit weniger.

Mit Blick auf seine Zukunft sagt er nach dem Singapur GP: „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schwierig, ein Fulltime-Cockpit in diesem Sport zu kriegen. Aber statt jetzt auf diese Nebenschauplätze zu schauen, konzentriere ich mich lieber auf jede Session und die Zeit im Auto, um zu zeigen, was ich kann.“

Ricciardo kann auch in Suzuka nicht antreten

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Kiwi jedenfalls nicht: „Ich habe die Werbetrommel ja auch schon für mich gerührt, bevor ich in der Formel 1 war. Aber klar, jetzt, wo ich diese Chance bekommen habe, will ich natürlich das Beste draus machen. Jetzt habe ich dieses Zeitfenster und will einfach sicherstellen, dass ich in der Zeit (bis zur Ricciardo-Rückkehr; Anm. d. Red.) alles gegeben habe, was ich konnte.“