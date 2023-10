Formel 1: Beschlossen! Radikaler Einschnitt für Katar-GP - Scharfe Kritik von Ralf Schumacher an Pirelli

Zwar vermeidet der Weltverband damit offiziell eine Zwangsvorgabe von drei Boxenstopps, mit geplanten 57 Runden sind drei Stopps jedoch indirekt angeordnet. Autos, die sich nicht an die Maximalrundenzahl pro Reifensatz halten, werden den Rennkommissaren als „in einem unsicheren Zustand gefahren“ gemeldet.

Pirelli-Chef Mario Isola begründete die einschneidenden Maßnahmen bei Sky wie folgt: „Die Probleme mit den Reifen ergeben sich auf der ganzen Runde, überall wo man Highspeed fährt. Nach dem Sprint haben wir uns noch mal alles angeschaut und beschlossen, dass wir kein Risiko gehen wollen. Daher haben wir uns in Absprache mit der FIA entschieden, dass die Fahrer drei Stopps machen müssen.“

Außerdem entschärft die FIA in zwei Kurven (12 und 13) des Kurses in Katar die umstrittenen Track Limits. Als Grund gab der Weltverband an, dass die Pirelli-Reifen auf den Curbs des Wüsten-Kurses ungewöhnlich hoch beansprucht würden.