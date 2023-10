Formel 1: Regel-Änderung vor Sprintrennen - der Große Preis von Katar im TV, Stream und LIVETICKER

Formel 1 ändert Regeln und verschiebt Sprint Shootout

Außerdem entschärft die FIA in zwei Kurven (12 und 13) des Kurses in Katar die umstrittenen Track Limits. Als Grund gab der Weltverband an, dass die Pirelli-Reifen auf den Curbs des Wüsten-Kurses ungewöhnlich hoch beansprucht würden.

Wird Verstappen am Samstag Weltmeister?

Der niederländische Seriensieger hat, bedingt durch das Sprintrennen, dieses Wochenende die Chance bereits am Samstag Weltmeister zu werden. Schafft er es im Sprint mindestens auf den sechsten Rang, ist er zum dritten Mal in Folge Formel 1-Weltmeister.

Teamkollege Sergio Pérez würde in diesem Fall dann nicht mal der Sieg plus die schnellste Runde reichen, da der Rückstand von 146 Punkten nicht mehr einzuholen ist.

„Ich bin zuverlässig, dass es erneut ein gutes Wochenende für uns wird. So gut wie in Japan? Kann ich nicht sagen, ich denke, Mercedes könnte auch stark sein“ sagte Norris vor dem Wochenende im Wüstenstaat.

Egal wann Hauptsache Titelgewinn!

Verstappen selbst scheint es egal zu sein, dass er die Chance hat, der erst sechste Fahrer zu sein, der den WM-Titel an einem Samstag gewinnt. Hauptsache sei, dass er gewinnt, meinte er. Das Team sei glücklich, die Ziele, die man sich gesteckt hatte (beide Titel zu gewinnen) erreicht zu haben. Scherzhaft fügte er an, dass es vielleicht gut sei, den Titel schon am Samstag zu gewinnen, da er sich dann einen schönen Abend machen und dann am Sonntag es sich leisten könne, etwas an Reaktionsfähigkeit zu verlieren.