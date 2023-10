Formel 1: Heftiger Einschlag! Mysteriöser Unfall von Haas-Pilot Magnussen

Kevin Magnussen hat beim Großen Preis der Formel 1 in Mexiko einen heftigen Crash hingelegt. Der Haas-Pilot krachte in Runde 35 in die Mauer, nachdem sein Auto ausgebrochen war.

Der Däne lenkte nach rechts, aber der Haas geriet nach links und donnerte in die Streckenbegrenzung. Erst nach mehreren Zeitlupen wurde klar, dass an der Hinterachse an der linken Radaufhängung etwas gebrochen ist und Magnussen machtlos war. Wie der folgenschwere Defekt an einem Wagen, der gerade erst ein umfassendes Update erhalten hatte, vorkommen konnte, muss nun geklärt werden.