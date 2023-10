Formel 1 heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Sprint Shootout und Rennen mit Verstappen, Hamilton und Co.

Steigt Verstappen in elitären Kreis auf?

Max Verstappen kann in Austin einen Meilenstein in seiner Formel-1-Karriere schaffen. Zuvor steht am Samstag aber erst einmal das Sprintrennen an. Der Niederländer sowie Nico Hülkenberg müssen sich nach enttäuschenden Qualifyings am Freitag steigern.