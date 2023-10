Formel 1: Kultstrecke bleibt Formel 1 bis 2025 enthalten

Es ist nicht nur die Lieblingsstrecke, vieler Fahrer, sondern auch eins der Highlights für die Fans. Die Strecke in Spa-Francorchamps bleibt zunächst im Kalender der Königsklasse des Motorsports!

„Der Veranstalter hat in den letzten Jahren große Schritte gemacht, um die Fan-Experience und Infrastruktur zu verbessern“ merkte F1-CEO Stefano Domenicali an.

Ein Teil der Formel 1-Geschichte

Der ehemalige Ferrari-Teamchef legte ebenfalls dar, dass Spa zur Formel 1 gehört, da es seit der ersten Saison Teil des Kalenders ist und von Fans und Fahrern geliebt wird. Man würde zusammen daran arbeiten, dass man auch in Zukunft aufregendes Racing bieten kann.

Um auf die Konkurrenz, zum Beispiel aus Südafrika, die gerne in den Kalender rücken würden, zu reagieren, schraubte die belgische Strecke nicht nur die Zuschauerkapazität um weitere 10.000 Plätze nach oben, sondern verbesserte auch die Sicherheit.

In den letzten Jahren ist die Strecke immer wieder mit schweren Unfällen in Berührung gekommen. Vor allem in dem berühmtem Kurvenkomplex Eau Rouge, Raidillon verschob man die Mauern und bemühte sich um Kiesbetten.