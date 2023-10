Formel 1: "Lächerlicher" Strafen-Hammer entsetzt F1-Stars - Hamilton und Co. stellen Forderung an FIA

„Ich finde es ziemlich lächerlich“ positionierte sich George Russell in der Pressekonferenz klar in dieser Angelegenheit. Damit nimmt der Mercedes-Piloten, der zugleich auch Vorsitzender der Fahrergewerkschaft GPDA ist, seinen Kollegen die Worte aus dem Mund. Zumal gerade junge Fahrer mit diesem Betrag Probleme haben dürften: „In meinem ersten Jahr in der Formel 1 hatte ich ein fünfstelliges Gehalt und hatte in diesem ersten Jahr mehr als einen sechsstelligen Betrag an Kosten, weil ich meinen Trainer, meine Flüge und einen Assistenten bezahlen musste.“