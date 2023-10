Formel 1: Verstappen mit Bestzeit im freien Training von Austin

Max Verstappen drückt der Formel 1 weiter seinen Stempel auf. Der dreimalige Weltmeister war am Freitag im einzigen freien Training in Austin/Texas in 1:35,912 Minuten erneut der Schnellste. Red-Bull-Star Verstappen, der in den USA seinen 50. Sieg in der Königsklasse anpeilt, war rund anderthalb Zehntel schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dritter mit knapp drei Zehnteln Rückstand wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.