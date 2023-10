Formel 1: Verstappen zum dritten Mal Weltmeister - kuriose Fakten über den Niederländer

A wie Abu Dhabi: 12. Dezember 2021, Yas Marina Circuit. Max Verstappen liegt eigentlich aussichtslos zurück, doch eine späte, sehr umstrittene Safety-Car-Phase bringt ihn wieder in Position. In der letzten Runde des letzten Rennens überholt er Lewis Hamilton - und ist erstmals Weltmeister. Formel 1: Der Rennkalender

B wie Belgien: Am 30. September 1997 wird Max Emilian Verstappen in Hasselt geboren, der Heimat seiner Mutter Sophie Kumpen, die eine herausragende Kartfahrerin war. Er besitzt sowohl die niederländische als auch die belgische Staatsangehörigkeit.

C wie Crashstappen: Wenig schmeichelhafter Spitzname aus seinen Formel-1-Anfangsjahren, den Verstappen aber längst abgelegt hat. Bekannt ist er weiterhin für seine Kompromisslosigkeit in Rad-an-Rad-Duellen.

So erlebte Hülkenberg den Crash, der Verstappen krönte

So wurde Verstappen von seinem Vater gedrillt

D wie Debüt : In Australien feiert Verstappen 2015 sein Formel-1-Debüt im Alter von 17 Jahren und 166 Tagen - da hat er noch keinen Führerschein.

E wie einzigartig: Auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel holt Verstappen zwischen dem Großen Preis von Miami Anfang Mai und dem Klassiker in Monza Anfang September zehn Siege in Folge.

F wie Freundin: Seit 2020 ist Verstappen mit der Brasilianerin Kelly Piquet liiert, der Tochter des ehemaligen Weltmeisters Nelson Piquet. Am Samstag wurde sie extra in Katar eingeflogen, weilte zuvor auf der Fashion Week in Paris.